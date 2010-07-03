Данные пользователей FaceApp не передаются в Россию – разработчики

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Данные пользователей FaceApp не передают в Москву, хотя компания-разработчик приложения – Wireless Lab – находится в России. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Сколково", резидентом которого является Wireless Lab.

"Все функции FaceApp доступны без входа в систему, и вы можете войти только с экрана настроек. В результате 99% пользователей не входят в систему, поэтому у нас нет доступа к каким-либо данным, которые могли бы идентифицировать человека", – цитирует Агентство "Москва" комментарий сотрудника компании. Как подчеркнули в Wireless Lab, "мы не продаем и не передаем какие-либо пользовательские данные третьим лицам".

По словам специалистов, большую часть фотографий FaceApp обрабатывает в "облаке". "Мы никогда не переносим другие изображения из телефона в облако", – пояснили представители компании-разработчика. В облаке сохраняют лишь снимок, загруженный для обработки, чтобы пользователь "не загружал фотографию повторно для каждой операции редактирования". Как уточнили в Wireless Lab, большинство изображений удаляют с серверов в течение 48 часов после загрузки.

17 июля лидер демократов в сенате Конгресса США Чак Шумер выразил обеспокоенность, что приложение FaceApp представляет угрозу национальной безопасности США, так как имеет доступ к личным фото и персональным данным. В Роскомнадзоре отметили, что не получали жалоб на работу приложения.

Обвинения американского сенатора связано с желанием корпораций США устранить зарубежных конкурентов, заявил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Он напомнил, что многие американские IT-компании, например, Facebook, Google и Twitter, сами активно собирают данные о пользователях.

Приложение FaceApp было создано еще в 2017 году, а в этом году оно вновь стало популярным. Программа использует нейросети, позволяя изменить лицо – например, "состарить" его при помощи специального фильтра. Некоторые пользователи выкладывает собственные снимки, другие – измененные лица знаменитостей.