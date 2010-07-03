Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей

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В пресс-службе управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу сообщили о рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении компании Google. Об этом пишет Агентство "Москва".

Было отмечено, что компания не выполнила требования закона "Об информации" и не исключила из результатов поиска ссылки на онлайн-ресурсы с противоправной информацией. При этом в ходе контрольных мероприятий зафиксировали, что Google сохраняет в поиске более трети ссылок из единого реестра запрещенных данных.

В итоге Google был выписан штраф в размере 700 тысяч рублей.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Instagram удалить изображение "непристойных действий" с российским флагом. При этом в адрес социальной сети направили уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации.