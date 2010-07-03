Google признался в прослушивании своих пользователей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Google рассказали, что специалисты компании прослушивают команды, которые пользователи отдают голосовому помощнику в устройствах компании.

Согласно официальному заявлению, Google делится отрывками переговоров между пользователями и сервисом Google Assistant с экспертами по всему миру. Там подчеркнули, что это необходимо для создания подобных продуктов. Google отмечает, что доля аудиозаписей для анализа не превышает 0,2% от общего числа команд, отдаваемых Google Assistant.

Официальное заявление было сделано после утечки конфиденциальных звуковых данных, которую допустил один из специалистов. Компания пообещала провести расследование.

В мае стало известно, что Google разработал алгоритм, способный переводить речь с одного языка на другой без использования текста, сохраняя голос говорящего. Новый Translatotron дает более точный перевод, чем базовая каскадная модель, отметили в корпорации. Кроме того, он лучше обрабатывает имена собственные, уточнили в Google.

В начале июля Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении Google. Там объяснили, что компания производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи. Более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.