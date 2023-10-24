Депутаты предложили вдвое сократить рекламу азартных игр в России

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В России предложили ужесточить показ рекламы азартных игр на телевидении и радио. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму фракцией ЛДПР, сообщает газета "Известия".

Речь идет об изменении разрешенного эфирного времени – с 23:00 до 06:00, а также об уменьшении общей продолжительности рекламы с 20 до 10%.

По словам депутатов, цель инициативы заключается в том, чтобы избавить россиян от игровой зависимости и мошеннических схем, жертвами которых все чаще становятся незащищенные слои населения.

Как отметил глава ЛДПР Леонид Слуцкий, это лишь первый этап борьбы с азартными играми.

"Мы прекрасно знаем о засилье рекламы букмекерских контор в интернете. Невозможно посмотреть видеоролик или открыть сайт, не наткнувшись на очередной призыв делать ставки на спорт. Мы должны ограничить приток людей в тотализаторы", – добавил он.

Слуцкий подчеркнул, что особенно оградить от влияния букмекерских контор необходимо молодежь, которая готова рисковать ради быстрых денег и эфемерной выгоды. Семейный бюджет должен работать на благо семьи, а не дельцов, которые наживаются на гражданах, отметил парламентарий.

Замглавы партии ЛДПР Сергей Леонов сообщил, что организация игорного бизнеса в РФ находится под жесткими ограничениями, а реклама казино вовсе запрещена. Тем не менее на фоне данных мер повсеместно начали появляться альтернативные азартные заведения в виде букмекерских контор и различных лотерей.

Формально данные организации не подпадают под эти ограничения, однако фактически это такие же предприятия, зарабатывающие на азарте и пари и провоцирующие зависимость, заявил Леонов.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев заявил, что в России необходимо создать специальный поддомен для размещения сайтов организаторов азартных игр. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Гусев разработал законопроект, в котором призвал уточнить понятие "игровой автомат", так как многие букмекерские конторы продолжают работать вне предназначенных для этого зон, пользуясь пробелами в законодательстве.