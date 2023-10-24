24 октября, 04:56Общество
Депутаты предложили вдвое сократить рекламу азартных игр в России
Фото: depositphotos/aa-w
В России предложили ужесточить показ рекламы азартных игр на телевидении и радио. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму фракцией ЛДПР, сообщает газета "Известия".
Речь идет об изменении разрешенного эфирного времени – с 23:00 до 06:00, а также об уменьшении общей продолжительности рекламы с 20 до 10%.
По словам депутатов, цель инициативы заключается в том, чтобы избавить россиян от игровой зависимости и мошеннических схем, жертвами которых все чаще становятся незащищенные слои населения.
Как отметил глава ЛДПР Леонид Слуцкий, это лишь первый этап борьбы с азартными играми.
"Мы прекрасно знаем о засилье рекламы букмекерских контор в интернете. Невозможно посмотреть видеоролик или открыть сайт, не наткнувшись на очередной призыв делать ставки на спорт. Мы должны ограничить приток людей в тотализаторы", – добавил он.
Слуцкий подчеркнул, что особенно оградить от влияния букмекерских контор необходимо молодежь, которая готова рисковать ради быстрых денег и эфемерной выгоды. Семейный бюджет должен работать на благо семьи, а не дельцов, которые наживаются на гражданах, отметил парламентарий.
Замглавы партии ЛДПР Сергей Леонов сообщил, что организация игорного бизнеса в РФ находится под жесткими ограничениями, а реклама казино вовсе запрещена. Тем не менее на фоне данных мер повсеместно начали появляться альтернативные азартные заведения в виде букмекерских контор и различных лотерей.
Формально данные организации не подпадают под эти ограничения, однако фактически это такие же предприятия, зарабатывающие на азарте и пари и провоцирующие зависимость, заявил Леонов.
Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев заявил, что в России необходимо создать специальный поддомен для размещения сайтов организаторов азартных игр. Соответствующее обращение он направил на имя главы Минцифры Максута Шадаева.
До этого депутат Госдумы Дмитрий Гусев разработал законопроект, в котором призвал уточнить понятие "игровой автомат", так как многие букмекерские конторы продолжают работать вне предназначенных для этого зон, пользуясь пробелами в законодательстве.
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