Личные вещи Зои Космодемьянской будут переданы Музею Победы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Личные вещи героини Великой Отечественной войны Зои Космодемьянской будут переданы в Музей Победы, сообщает пресс-служба учреждения.

Торжественная церемония состоится 11 сентября. Она будет приурочена ко дню рождения Космодемьянской. Ученики московской школы № 201 Ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских передадут в музей школьную тетрадь и рубашку.

Кроме того, для детей проведут экскурсию по масштабной экспозиции "Путь к Победе".

"Ребята познакомятся с фронтовой летописью войны в лицах и военных судьбах красноармейцев. Комплекс "оживших" диорам перенесет их в дни ключевых сражений Великой Отечественной войны – Битвы за Москву, Сталинградской битвы, обороны блокадного Ленинграда, Курской битвы, форсирования Днепра и штурма Берлина", – указали в пресс-службе учреждения.

Подчеркивается, что Космодемьянская была первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза во время ВОВ. Ее подвиг стал символом мужества и преданности Родине.

Ранее московский главархив представил новое электронное издание "Советско-японская война 1945 года: Биографии. Документы. Воспоминания. Очерки" к 80-летию Победы над Японией.

Издание позволит почувствовать цену Победы, а также поможет понять, какую роль сыграли москвичи и другие жители России в разгроме милитаристской Японии.

Книга имеет четыре раздела. В них можно найти автобиографии воинов, фотографии, официальные документы, очерки корреспондентов и многое другое.

