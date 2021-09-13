Ученые назвали болезни желудка, усугубляющие COVID-19

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Бразильские ученые выявили нарушения в работе желудка, которые провоцируют более тяжелое течение болезни при заражении коронавирусом. Результаты исследования опубликовали в журнале Frontiers of Medicine.
Специалисты установили, что активность вируса усиливает кислая среда в желудке и пищеводе. Она формируется при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и пищеводе Баррета.
Технически речь идет о том, что кислота усиливает экспрессию рецептора ангиотензин-превращающего фермента 2 (ACE2) на поверхности человеческих клеток. Именно с ними связывается белок-шип COVID-19.
Еще одним отягчающим фактором выступают ингибиторы протонной помпы. Эти препараты применяются для лечения ГЭРБ и способны снижать желудочный барьер для коронавируса.
Ранее ученые объяснили, почему пациенты с глистами и другими кишечными паразитами зачастую легче переносят COVID-19. Было установлено, что гельминты позволяют организму избежать цитокинового шторма.
Эксперт рассказал, насколько высока вероятность четвертой волны ковида
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