В Роспотребнадзоре оценили вероятность нового локдауна

России сейчас не грозят новые локдауны. Об этом на Восточном экономическом форуме заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что для отмены действующих ограничений нужно прививаться. Темпы неплохие и сейчас, но вакцинироваться нужно активнее, чтобы избежать серьезного подъема заболеваемости осенью. Попова также порекомендовала россиянам не забывать о масках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

