Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столичном регионе в воскресенье, 5 сентября, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 10–13 градусов тепла, в Подмосковье 10–15 градусов выше нуля. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. <...> Относительная влажность воздуха – около 60%", – говорится в сообщении.
Потепление вернется в Москву в середине следующей недели, его можно будет считать бабьим летом. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам метеоролога, во вторник, 7 сентября, температура воздуха днем составит 10–15 градусов выше нуля, а уже в среду воздух в столице прогреется до 16 градусов.
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