Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе в воскресенье, 5 сентября, ожидается небольшой дождь. Температура воздуха в Москве составит 10–13 градусов тепла, в Подмосковье 10–15 градусов выше нуля. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. <...> Относительная влажность воздуха – около 60%", – говорится в сообщении.

Потепление вернется в Москву в середине следующей недели, его можно будет считать бабьим летом. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, во вторник, 7 сентября, температура воздуха днем составит 10–15 градусов выше нуля, а уже в среду воздух в столице прогреется до 16 градусов.