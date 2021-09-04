Соцсети могут штрафовать еще на 52 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию

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Мировой суд в Москве рассмотрит новые протоколы за отказ удалить запрещенную информацию, сообщает РИА Новости.

Компании Facebook грозят штрафы до 28 миллионов рублей, а Twitter и Telegram – по 12 миллионов каждому.

Всего судом зарегистрировано пять протоколов на Facebook за нарушение порядка ограничения доступа к информации. По этой же статье составлены протоколы на Twitter и Telegram.

Суд рассмотрит все протоколы 14 сентября.

Ранее мировой суд оштрафовал Google на 9,5 миллиона рублей по трем административным протоколам за отказ удалить запрещенную информацию и на 3 миллиона рублей за нарушение законодательства РФ в области персональных данных.

До этого мировой суд в Москве оштрафовал социальную сеть Facebook и мессенджер Telegram за отказ удалить запрещенную информацию. Как рассказала пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук, приложение оштрафовали на 4, 5 и 2 миллиона рублей по протоколам о неудалении запрещенного контента.