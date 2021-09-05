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Общество

11:15

В России выявили 18 645 новых случаев коронавируса

общество

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

За последние сутки в России подтвердили 18 645 новых случаев коронавируса в 85 регионах. В 1 397 (7,5%) из них не было клинических проявлений, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

На Москву пришлось 1 542 случая, на Санкт-Петербург – 1 357, на Московскую область – 826, на Свердловскую область – 517, на Ростовскую область – 480, на Воронежскую область – 469, на Пермский край – 460, на Самарскую область – 456, на Нижегородскую область – 399, на Красноярский край – 388, на Иркутскую область – 384, на Омскую область – 381, на Челябинскую область – 371, на Ставропольский край – 357, на Волгоградскую область – 352.

Всего в России зарегистрировано 7 012 599 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Москве – 0,1%, Бурятии – 0,16%, Республике Алтай – 0,17%.

За последние сутки в стране подтверждено 793 смерти, за весь период пандемии умерли 187 200 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 15 256 человек, за все время – 6 270 731.

Ранее замглавы Минздрава Виктор Фисенко заявил, что возвращение к обычной, доковидной жизни, во многом зависит от самих россиян. Он призвал граждан прививаться против COVID-19 и подчеркнул, что в России есть все возможности для этого.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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