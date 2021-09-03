Москвич больше трех недель разыскивает свою невесту

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Фото: depositphotos/Kuzmichtudio
Москвич Виктор Данилов вот уже больше трех недель разыскивает свою невесту, которую прямо перед свадьбой насильно забрали и куда-то увезли родственники. При этом полиция отказала мужчине в возбуждении уголовного дела по данному факту, сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Дмитрия Рощина.
Защитник Данилова рассказал, что инцидент произошел 10 августа. Незадолго до церемонии бракосочетания в историческом особняке на Тверском бульваре родственники девушки силой посадили ее в машину и уехали. Случившееся зафиксировали камеры наблюдения.
"В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела указано, что девушка, со слов ее отца, находится в Балашихе в больнице на лечении. При этом правоохранители не опросили саму девушку, не взяли от нее письменных пояснений о том, что с ней все в порядке и она не имеет претензий к своим родителям", – отметил Рощин, добавив, что по указанному отцом девушки адресу расположена не больница, а торговый центр.
Из документа следует, что во время беседы с полицейскими отец Юлии Борисовой заявил, что Данилов якобы подсадил ее на употребление наркотических веществ. Сам жених это обвинение отрицает, отмечая, что родители девушки просто его невзлюбили.
По словам мужчины, он до сих пор не выяснил, где находится его невеста, не смог ей дозвониться, а 1 сентября девушка не пришла в институт. Тогда он узнал, что ее родители написали заявление об отчислении. При этом у него остаются ее вещи и документы.
В ближайшее время Данилов и его адвокат планируют обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в Пресненской межрайонной прокуратуре под предлогом того, что полицейские не опросили саму Борисову, а также не установили ее местонахождение.
Ранее в Бангладеш погибли 16 гостей свадьбы. Инцидент произошел в подокруге Шибгандж, праздник проходил на лодке, в которую ударила молния, когда та шла по реке Падме. Еще около 6 человек были госпитализированы.
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