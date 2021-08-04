16 гостей свадьбы погибли от удара молнии в Бангладеш – СМИ

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В Бангладеш в результате удара молнии пострадали по меньшей мере 16 человек, сообщает издание Daily Bangladesh со ссылкой на полицию.

Как уточняется, инцидент произошел в подокруге Шибгандж на свадьбе. Молния попала в гостей, когда они плыли на лодке по реке Падме.

Согласно данным полиции, еще около 6 человек были госпитализированы. Власти не исключают, что число погибших может увеличиться.

В прошлом году девять подростков были убиты молнией в Уганде. Инцидент произошел в северо-западном районе страны. Молния попала в детей в возрасте от 13 до 15 лет, когда они играли в футбол под дождем.