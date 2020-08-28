В Уганде девять подростков умерли в результате удара молнии – СМИ

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Девять подростков были убиты молнией в Уганде, передает агентство "Синьхуа".

Инцидент произошел в северо-западном районе страны. Дети в возрасте от 13 до 15 лет играли в футбол под дождем. Сообщается, что выжил лишь один из собравшихся на поле подростков.

Тела погибших доставили в местную больницу, а затем передали родственникам для захоронения.

В местной полиции рассказали, что в сезон дождей выпадение осадков часто сопровождает гроза. В связи с этим в школах, рядом с которыми, как правило, расположены футбольные поля, рекомендуют устанавливать громоотводы.

Ранее молния убила 14-летнего подростка в Прокопьевске Кемеровской области. Рядом с ним находился 13-летний ребенок, ему понадобилась медицинская помощь.