Молния убила 14-летнего подростка в Кемеровской области

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В Кузбассе 14-летний подросток стал жертвой удара молнии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального центра медицины катастроф.

По имеющимся данным, трагедия произошла в Прокопьевске Кемеровской области.

"На улице Международной было обнаружено тело мальчика 14 лет. Медиками была констатирована смерть в результате удара молнией", – сообщили в пресс-службе.

Позднее медицинская помощь потребовалась 13-летнему ребенку. Он рассказал, что во время удара молнии находился рядом с погибшим подростком.

"(Пострадавший. – Прим. Ред.) ребенок был госпитализирован, находится под наблюдением врачей", – рассказал пресс-секретарь центра Антон Дужик.

Ранее двое мужчин были госпитализированы после попадания молнии на западе Москвы. Сообщалось, что пострадавшие в момент удара находились на берегу Мещерского пруда.