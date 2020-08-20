Молния убила 14-летнего подростка в Кемеровской области

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Фото: depositphotos/prudkov
В Кузбассе 14-летний подросток стал жертвой удара молнии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального центра медицины катастроф.
По имеющимся данным, трагедия произошла в Прокопьевске Кемеровской области.
"На улице Международной было обнаружено тело мальчика 14 лет. Медиками была констатирована смерть в результате удара молнией", – сообщили в пресс-службе.
Позднее медицинская помощь потребовалась 13-летнему ребенку. Он рассказал, что во время удара молнии находился рядом с погибшим подростком.
"(Пострадавший. – Прим. Ред.) ребенок был госпитализирован, находится под наблюдением врачей", – рассказал пресс-секретарь центра Антон Дужик.
Ранее двое мужчин были госпитализированы после попадания молнии на западе Москвы. Сообщалось, что пострадавшие в момент удара находились на берегу Мещерского пруда.
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