"Единая Россия" обучила более 100 тысяч человек для работы наблюдателями на выборах

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"Единая Россия" организовала обучение наблюдателей на предстоящих выборах, в котором приняли участие уже более 100 тысяч человек. В общей сложности партия планирует выставить в качестве наблюдателей 95 тысяч граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Единой России".

Как отметили в пресс-службе, обучение прошло в режиме ВКС и очно в 30 регионах. Кандидатам в наблюдатели рассказали о правовой регламентации избирательного процесса, обучили работе в мобильном приложении "Наблюдатель "Единой России", которое помогает следить за ситуацией удаленно.

"Наблюдатели должны проверить наличие санитайзеров, масок, разметки для социальной дистанции на участках. Мы должны сообщать о возможных проблемах территориальным комиссиям и Центризбиркому. Главная задача - это, конечно, честные выборы, но сейчас главное – безопасность людей", – отметил глава федерального штаба общественной поддержки партии и сенатор Александр Карелин.

Также зампреда ЦИК РФ Николай Булаев уточнил, что обучение наблюдателей помогает не только отстаивать результаты голосования и интересы партий, от которых наблюдатели направлены на участок, но и отвечать на вопросы избирателей.

"Это самая серьезная работа, она в какой-то степени волонтерская и требует существенной подготовки. Те, кто профессионально оценивают происходящее, – это наши помощники", – отметил он.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.