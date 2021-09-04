В России впервые за 20 лет будет переиздана Красная книга

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Том "Животные" Красной книги России будет переиздан впервые за 20 лет к концу этого года, рассказал глава Минприроды Александр Козлов. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что в издание войдут 443 вида животных. В последний раз Красную книгу РФ издавали в 2001 году. По словам Козлова, за последние 20 лет ситуация изменилась.

"Четырнадцать видов млекопитающих стали, к сожалению, краснокнижными. Среди них – косатка, сайгак, каспийский тюлень, берингийский подвид песца, камчатский подвид черношапочного сурка", – сказал Козлов.

Он также добавил, что 122 вида будут исключены из нового издания, потому что угрозы исчезновения для них уже нет. Речь идет о беспозвоночных, моллюсках, рыбах. В частности, китайском окуне, который обитает в дальневосточных реках, добавил министр.

Ранее СМИ со ссылкой на Минприроды сообщили, что одиннадцать объектов животного мира в России считаются вероятно исчезнувшими по итогам последней инвентаризации.

Речь идет в том числе о лошади Пржевальского, атлантическом осетре, красноногом ибисе, чернобрюхом глухаре и тюлене-монахе. В ведомстве уточнили, что за последние 400 лет в России исчезло девять видов и подвидов животных. Среди них – морская корова, степной тарпан.