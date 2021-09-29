Инфекционист назвал оптимальное время для ежегодной вакцинации от COVID-19

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Август является подходящим месяцем для ежегодной вакцинации от коронавируса в будущем, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что оптимальным временем для прививки от гриппа является сентябрь или октябрь.

По словам специалиста, не следует прививаться в жару, чтобы не обострять проблемы со здоровьем, поскольку высокая температура на улице может вызывать повышенное давление или обезвоживание. Лучше всего прививаться перед осенним подъемом заболеваемости.

Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что отечественные препараты от коронавируса сейчас показывают большую эффективность в борьбе со штаммом "Дельта", чем зарубежные РНК-вакцины.

До этого иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, кому может понадобиться досрочная ревакцинация от COVID-19. По его словам, делать это нужно только в трех случаях. Первый из них – предстоящая поездка в страну с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Досрочная ревакцинация также может быть необходима людям преклонного возраста и пациентам с некоторыми заболеваниями.

Эксперт также напомнил, что Минздрав РФ рекомендует проводить повторную вакцинацию от коронавируса через шесть месяцев после первой прививки. По словам иммунолога, это самый оптимальный срок и пропускать его не безопасно.