Инфекционист назвал оптимальное время для ежегодной вакцинации от COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Август является подходящим месяцем для ежегодной вакцинации от коронавируса в будущем, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Об этом сообщает РИА Новости.
Он также отметил, что оптимальным временем для прививки от гриппа является сентябрь или октябрь.
По словам специалиста, не следует прививаться в жару, чтобы не обострять проблемы со здоровьем, поскольку высокая температура на улице может вызывать повышенное давление или обезвоживание. Лучше всего прививаться перед осенним подъемом заболеваемости.
Ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что отечественные препараты от коронавируса сейчас показывают большую эффективность в борьбе со штаммом "Дельта", чем зарубежные РНК-вакцины.
До этого иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, кому может понадобиться досрочная ревакцинация от COVID-19. По его словам, делать это нужно только в трех случаях. Первый из них – предстоящая поездка в страну с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
Досрочная ревакцинация также может быть необходима людям преклонного возраста и пациентам с некоторыми заболеваниями.
Эксперт также напомнил, что Минздрав РФ рекомендует проводить повторную вакцинацию от коронавируса через шесть месяцев после первой прививки. По словам иммунолога, это самый оптимальный срок и пропускать его не безопасно.
Эксперты спрогнозировали всплеск заболеваемости COVID-19 в России осенью и зимой
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: