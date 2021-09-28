Более 13 млн россиян сделали прививку от гриппа

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 13 миллионов человек в России уже сделали прививку от гриппа, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Это 9,2% от численности населения страны.

По данным ведомства, уровень заболеваемости ОРВИ в стране пока умеренный.

20 сентября в столице открылись 45 мобильных пунктов вакцинации против гриппа. Они работают ежедневно.

Сделать прививку в них может любой желающий старше 18 лет независимо от места регистрации. Для этого потребуется только российский паспорт и письменное согласие, которое оформляется на месте.

