Пассажиры московского метро смогут бесплатно пройти диагностику когнитивных заболеваний

Фото: Дептранс Москвы

Спецзоны с тестированием на когнитивные заболевания открыли на четырех станциях Московского метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в телеграм-канале.

Проект подготовили благотворительный фонд "Память поколений" и ВОД "Волонтеры-медики". Пассажиры, к примеру, смогут выявить проблемы с памятью и восприятием информации. Пройти тестирование смогут люди любого возраста, оно проводится на бесплатной основе. Спецзоны организованы на станциях "Курская", "Маяковская", "Тургеневская" и "Киевская". В пресс-службе уточнили, что на местах строго соблюдаются масочный режим и соцдистанция.

"Когнитивные изменения очень важно обнаружить на ранней стадии. Проявите заботу о своем здоровье, пройдите тестирование в метро до 3 октября. И не забывайте, пожалуйста, надевать маску в общественном транспорте", – говорится в сообщении.

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