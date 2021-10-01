Пассажиры московского метро смогут бесплатно пройти диагностику когнитивных заболеваний

Фото: Дептранс Москвы
Спецзоны с тестированием на когнитивные заболевания открыли на четырех станциях Московского метрополитена. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в телеграм-канале.
Проект подготовили благотворительный фонд "Память поколений" и ВОД "Волонтеры-медики". Пассажиры, к примеру, смогут выявить проблемы с памятью и восприятием информации. Пройти тестирование смогут люди любого возраста, оно проводится на бесплатной основе. Спецзоны организованы на станциях "Курская", "Маяковская", "Тургеневская" и "Киевская". В пресс-службе уточнили, что на местах строго соблюдаются масочный режим и соцдистанция.
"Когнитивные изменения очень важно обнаружить на ранней стадии. Проявите заботу о своем здоровье, пройдите тестирование в метро до 3 октября. И не забывайте, пожалуйста, надевать маску в общественном транспорте", – говорится в сообщении.
Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии медицины в столице. По словам градоначальника, столичные врачи все чаще применяют передовые технологии и высокотехнологичное оборудование.
Собянин отметил, что ряд учреждений обзавелись оборудованием для "Гамма-ножа". Эта операция позволяет лечить опухоли, сосудистые образования и заболевания в полости черепа.
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