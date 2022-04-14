Биологи обнаружили опасные мутации вируса Зика

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Биологи из Иммунологического института Ла-Хойи обнаружили опасные мутации вируса Зика. Об этом сообщается на сайте института.

В рамках исследования специалисты вводили зараженные вирусом клетки насекомых в организм подопытных мышей. После из организма животных извлекали вирионы и вводили их в клетки комаров.

Выяснилось, что в геноме вируса Зика быстро образовывались мутации, а через 10 циклов были получены новые штаммы. После обнаружилась повышенная контагиозность для людей и животных. Кроме того, эти штаммы, по данным ученых, могут вызвать лихорадку, смерть и гибель плода в утробе беременных.

"За возникновения мутаций ответственны изменения в гене NS2B, который отвечает за производство вирусных белков, которые являются основой новых вирусных частиц, а также подавляют врожденный иммунитет", – говорится в сообщении.

Вирус Зика обнаружили в 40-х годах XX века у комара в Уганде. Последняя крупная вспышка вируса была зафиксирована в 2015–2016 годах в Латинской Америке.

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