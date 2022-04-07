Иммунолог допустил появление в Китае нового штамма коронавируса

В Китае продолжают регистрировать всплеск заболеваемости COVID-19. 7 апреля власти сообщили, что за прошедшие сутки в стране выявили более 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Разбираемся, с чем связана очередная вспышка в КНР, а также представляет ли она потенциальную угрозу для всего остального мира.



Битва за Шанхай

Фото: AP Photo/Chen Si

В Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР 7 апреля рассказали, что за прошедшие сутки в стране выявили 23 107 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее сообщалось о 20 614 новых пациентах.

Среди заболевших за минувшие сутки у 1 323 наблюдались такие симптомы, как недомогание, кашель и повышение температуры. Все остальные – 21 784 человека – являются бессимптомными носителями инфекции. Больше всего их выявили в Шанхае – 19 660 инфицированных. С начала пандемии в общей сложности в КНР зафиксировали 160,1 тысячи подтвержденных случаев заражения COVID-19.

В попытке остановить распространение эпидемии в Шанхае ввели крупнейший за два года локдаун. Изначально предполагалось, что для массового тестирования город изолируют частично, а не целиком. С 28 марта до 1 апреля локдаун должен был действовать в восточной части Шанхая, а с 1 до 5 апреля в – западной. Тем не менее 4 апреля вместо снятия ограничений их расширили на весь город до дальнейших уведомлений.

О том, что в Китае фиксируется рост заболеваемости, стало известно в начале марта. Сообщалось, что большинство случаев заражений приходится на вариант штамм ВА.2, известный также как "Стелс-Омикрон". По мнению специалистов, эта мутация является более заразной версией того же "Омикрона".



Прорыв противовирусной обороны

Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с Москвой 24 предположил, что китайские власти не смогут остановить распространение вспышки коронавируса.





Павел Волчков вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Эффективная китайская противовирусная оборона может подорваться и прорывается, что мы уже видим. Есть ощущение, что это начало инфекционного прорыва Китая.

Специалист отметил, что в КНР относительно успешно противостояли предыдущим штаммам COVID-19. Однако "Омикрон" оказался более контагиозным, подчеркнул вирусолог.

В свою очередь, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью с Москвой 24 оказался более оптимистичен в прогнозах. По его мнению, китайским властям удастся погасить вспышку в стране, однако на это уйдет до двух месяцев.

В то же время пока в КНР будут бороться с распространением инфекции, вирус может мутировать, допустил эксперт. Он отметил, что вероятность появления новых линий повышается с ростом числа случаев заражения COVID-19.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Вероятность появления нового штамма будет зависеть от эффективности противоэпидемических мероприятий. Если они быстро собьют эпидемиологическую волну заболеваемости, появление новых мощных линий маловероятно. Однако если властям не удастся сбить волну в течение месяца-полутора, то шансы на возникновение нового штамма возрастают.

По мнению иммунолога, в долгосрочной перспективе новые штаммы коронавируса будут становиться хоть и заразнее, но слабее. При этом в отдельные краткосрочные периоды патогенность и летальность новых линий может возрастать, считает Крючков.

