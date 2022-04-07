Иммунолог допустил появление в Китае нового штамма коронавируса

В Китае продолжают регистрировать всплеск заболеваемости COVID-19. 7 апреля власти сообщили, что за прошедшие сутки в стране выявили более 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Разбираемся, с чем связана очередная вспышка в КНР, а также представляет ли она потенциальную угрозу для всего остального мира.
Битва за Шанхай
В Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР 7 апреля рассказали, что за прошедшие сутки в стране выявили 23 107 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее сообщалось о 20 614 новых пациентах.
Среди заболевших за минувшие сутки у 1 323 наблюдались такие симптомы, как недомогание, кашель и повышение температуры. Все остальные – 21 784 человека – являются бессимптомными носителями инфекции. Больше всего их выявили в Шанхае – 19 660 инфицированных. С начала пандемии в общей сложности в КНР зафиксировали 160,1 тысячи подтвержденных случаев заражения COVID-19.
В попытке остановить распространение эпидемии в Шанхае ввели крупнейший за два года локдаун. Изначально предполагалось, что для массового тестирования город изолируют частично, а не целиком. С 28 марта до 1 апреля локдаун должен был действовать в восточной части Шанхая, а с 1 до 5 апреля в – западной. Тем не менее 4 апреля вместо снятия ограничений их расширили на весь город до дальнейших уведомлений.
О том, что в Китае фиксируется рост заболеваемости, стало известно в начале марта. Сообщалось, что большинство случаев заражений приходится на вариант штамм ВА.2, известный также как "Стелс-Омикрон". По мнению специалистов, эта мутация является более заразной версией того же "Омикрона".
Прорыв противовирусной обороны
Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с Москвой 24 предположил, что китайские власти не смогут остановить распространение вспышки коронавируса.
Специалист отметил, что в КНР относительно успешно противостояли предыдущим штаммам COVID-19. Однако "Омикрон" оказался более контагиозным, подчеркнул вирусолог.
В свою очередь, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью с Москвой 24 оказался более оптимистичен в прогнозах. По его мнению, китайским властям удастся погасить вспышку в стране, однако на это уйдет до двух месяцев.
В то же время пока в КНР будут бороться с распространением инфекции, вирус может мутировать, допустил эксперт. Он отметил, что вероятность появления новых линий повышается с ростом числа случаев заражения COVID-19.
По мнению иммунолога, в долгосрочной перспективе новые штаммы коронавируса будут становиться хоть и заразнее, но слабее. При этом в отдельные краткосрочные периоды патогенность и летальность новых линий может возрастать, считает Крючков.