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Общество

07 апреля, 19:04

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Иммунолог допустил появление в Китае нового штамма коронавируса

"Инфекционный прорыв". Опасна ли вспышка COVID-19 в КНР для остального мира
обществоза рубежом

В Китае продолжают регистрировать всплеск заболеваемости COVID-19. 7 апреля власти сообщили, что за прошедшие сутки в стране выявили более 23 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Разбираемся, с чем связана очередная вспышка в КНР, а также представляет ли она потенциальную угрозу для всего остального мира.

Битва за Шанхай

Фото: AP Photo/Chen Si

В Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР 7 апреля рассказали, что за прошедшие сутки в стране выявили 23 107 случаев заражения коронавирусом. Днем ранее сообщалось о 20 614 новых пациентах.

Среди заболевших за минувшие сутки у 1 323 наблюдались такие симптомы, как недомогание, кашель и повышение температуры. Все остальные – 21 784 человека – являются бессимптомными носителями инфекции. Больше всего их выявили в Шанхае – 19 660 инфицированных. С начала пандемии в общей сложности в КНР зафиксировали 160,1 тысячи подтвержденных случаев заражения COVID-19.

В попытке остановить распространение эпидемии в Шанхае ввели крупнейший за два года локдаун. Изначально предполагалось, что для массового тестирования город изолируют частично, а не целиком. С 28 марта до 1 апреля локдаун должен был действовать в восточной части Шанхая, а с 1 до 5 апреля в – западной. Тем не менее 4 апреля вместо снятия ограничений их расширили на весь город до дальнейших уведомлений.

О том, что в Китае фиксируется рост заболеваемости, стало известно в начале марта. Сообщалось, что большинство случаев заражений приходится на вариант штамм ВА.2, известный также как "Стелс-Омикрон". По мнению специалистов, эта мутация является более заразной версией того же "Омикрона".

Прорыв противовирусной обороны

Фото: Агентство "Москва"/Гришкин Денис

Вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в беседе с Москвой 24 предположил, что китайские власти не смогут остановить распространение вспышки коронавируса.

Эффективная китайская противовирусная оборона может подорваться и прорывается, что мы уже видим. Есть ощущение, что это начало инфекционного прорыва Китая.
Павел Волчков
вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ

Специалист отметил, что в КНР относительно успешно противостояли предыдущим штаммам COVID-19. Однако "Омикрон" оказался более контагиозным, подчеркнул вирусолог.

В свою очередь, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в интервью с Москвой 24 оказался более оптимистичен в прогнозах. По его мнению, китайским властям удастся погасить вспышку в стране, однако на это уйдет до двух месяцев.

В то же время пока в КНР будут бороться с распространением инфекции, вирус может мутировать, допустил эксперт. Он отметил, что вероятность появления новых линий повышается с ростом числа случаев заражения COVID-19.

Вероятность появления нового штамма будет зависеть от эффективности противоэпидемических мероприятий. Если они быстро собьют эпидемиологическую волну заболеваемости, появление новых мощных линий маловероятно. Однако если властям не удастся сбить волну в течение месяца-полутора, то шансы на возникновение нового штамма возрастают.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

По мнению иммунолога, в долгосрочной перспективе новые штаммы коронавируса будут становиться хоть и заразнее, но слабее. При этом в отдельные краткосрочные периоды патогенность и летальность новых линий может возрастать, считает Крючков.

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