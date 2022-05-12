Роспотребнадзор готов предоставить помощь КНДР в борьбе с COVID-19

Роспотребнадзор готов помочь Северной Кореи в борьбе с коронавирусом, если к ним обратятся с официальным запросом.

COVID-19 обнаружили у одного из жителей Пхеньяна. Врачи взяли анализы у нескольких человек с лихорадкой. И, как выяснилось, образцы идентичны "Омикрону".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился ввести локдаун. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





