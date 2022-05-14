В КНДР скончался еще 21 человек из-за вызываемого коронавирусом заболевания – СМИ

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Северокорейские медики зарегистрировали 21 новый летальный случай из-за болезни, вызванной коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap.

Утром в пятницу, 13 мая, власти КНДР сообщали о шести умерших от последствий заражения COVID-19. Уточнялось, что всего на тот момент в республики было выявлено более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Накануне стало известно, что в конце апреля в Северной Корее произошла вспышка неизвестной лихорадки, которая затронула 350 тысяч человек.

По мнению доцента кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергея Вознесенского, неизвестная лихорадка в КНДР, скорее всего, является коронавирусом. Он добавил, что речь идет об инфекционном заболевании, если болезнь сопровождается лихорадкой, они характеризуются массовостью.

Инфекционист отметил, поскольку охват болезнью составляет более 300 тысяч человек, то это дает право предполагать, что она передается воздушно-капельным путем и относится к респираторно-вирусным инфекциям.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что вероятность прихода в Россию линий "Омикрон"-штамма ВА.4, ВА.5 и ВА.2.12.1 остается высокой.

