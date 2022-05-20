Более 260 тыс заболевших с симптомами лихорадки выявили в КНДР за сутки – СМИ

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В Северной Корее за последние сутки выявили более 263 тысяч человек с симптомами лихорадки, сообщает агентство "Ренхап".

Также сообщается, что за последние сутки два человека скончались от коронавируса.

О первом случае коронавируса в стране стало известно 12 мая. Власти взяли анализы у жителя Пхеньяна с лихорадкой, результаты которых показали, что у заболевшего выявлен подтип "Омикрон"-штамма BA.2, также известный как "Стелс-Омикрон".

После этого Ким Чен Ын заявил, что в стране возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса. В ходе заседания политбюро Центрального комитета Трудовой партии республики он приказал правительству провести на всех уровнях работу по остановке распространения заболевания.