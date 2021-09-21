Porsche из фильма "Рискованный бизнес" с Томом Крузом продали на аукционе

15:28
Фото: кадр из фильма "Рискованный бизнес"; режиссер – Пол Брикман; производство – The Geffen Film Company
Спорткар Porsche 928, задействованный в съемках фильма "Рискованный бизнес" с Томом Крузом в главной роли, был продан на аукционе в США. Об этом сообщает "Мир 24".
Покупатель заплатил за автомобиль рекордные 1,98 миллиона долларов. Это наибольшая сумма, которую когда-либо тратили на покупку Porsche 928.
Этот автомобиль 1979 года. В движение купе приводят 4,5-литровый двигатель V8 мощностью 240 лошадиных сил и пятиступенчатая механическая коробка передач. Отделка салона выполнена из натуральной кожи.
Изначально спорткар был белым, однако для съемок ему придали бронзовый оттенок.
На съемочной площадке картины "Рискованный бизнес" использовалось сразу несколько аналогичных машин. Но именно этот спорткар чаще всего появлялся в кадре. Его можно увидеть в сцене знаменитой погони.
Фильм "Рискованный бизнес" вышел на экраны в 1983 году. Задействованный в съемках автомобиль исчез. Обнаружить его удалось лишь через 10 лет. Спорткар отреставрировали и начали возить по выставкам и музеям.
Ранее сообщалось, что Тома Круза обокрали во время съемок фильма "Миссия невыполнима – 7" в Бирмингеме. Неизвестные угнали с парковки автомобиль BMW X7 телохранителя Круза, в котором находились вещи актера.
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