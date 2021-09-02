Премьеры двух фильмов с участием Тома Круза перенесли из-за COVID-19

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Премьеры фильмов "Топ Ган: Мэверик" и "Миссия: невыполнима – 7" с участием Тома Круза перенесли на следующий год из-за коронавируса, сообщает радио "КП".
Первый фильм зрители смогут увидеть 27 мая 2022 года, а второй выйдет в кинотеатрах 30 сентября 2022 года.
Картина "Топ Ган: Мэверик" должна была выйти на экраны 24 июня 2020 года, но из-за первой волны коронавируса премьера была отложена на 23 декабря 2020 года. Однако в дальнейшем дата выпуска фильма неоднократно менялась.
Премьера картины "Миссия: невыполнима – 7" также переносилась сначала на 23 июня 2021 года, а затем на 27 мая 2022 года. Отмечается, что во время съемки этого фильма Том Круз строго соблюдал меры предосторожности.
Ранее сообщалось о выходе в российских кинотеатрах нового блокбастера Marvel "Шан-Чи и легенда десяти колец". Это праздник не только для поклонников комиксов, но и для тех, кто скучал по хорошим дракам в духе Брюса Ли.
В прокат выйдет блокбастер "Шан-Чи и легенда десяти колец"
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