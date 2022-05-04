DeLorean Motors возродит автомобиль из фильма "Назад в будущее"

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Американская компания DeLorean Motors возродит автомобиль DMC-12 из кинотрилогии "Назад в будущее". Презентация состоится в августе в Калифорнии, сообщает "Газета.ру".

Ожидается, что на фестивале Concours d'Elegance автомобиль появится с электрической силовой установкой, дверьми с подъемным механизмом "крыло чайки", а также салоном, как у оригинальной модели DMC-12, выпускавшейся с 1981 по 1983 год.

По словам исполнительного директора компании Йооста де Вриса, DeLorean Motors в будущем планирует наладить выпуск целого ряда электромобилей, включая купе и кроссоверы.

Ранее стало известно, что топор из фильма Стэнли Кубрика "Сияние" (1980) выставили на продажу в США. За него хотят получить не менее 100 тысяч долларов. В аукционном доме Gotta Have Rock and Roll отметили, что он по-прежнему находится в хорошем состоянии.

