Вирусолог сравнил заразность оспы обезьян и коронавируса

Мир столкнулся со вспышкой нового вирусного заболевания, которое вызывает беспокойство. Случаи заражения оспой обезьян фиксируют в европейских странах, США и других государствах. В России завоз инфекции не зафиксировали, однако Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе. Разбираемся, сможет ли оспа обезьян проникнуть в РФ и ждет ли мир новая пандемия.

География новой вирусной вспышки

Фото: AP Photo/Matt Dunham

В начале мая о случае заражения оспой обезьян сообщили в агентстве по здравоохранению Великобритании (UKHSA). Вскоре инфицированных начали выявлять и в других странах. В частности, о заболевших официально сообщили в Италии, Швеции, Франции, Бельгии, США, Австралии, Канаде и ряде других стран. Некоторые из них вводят режим санитарной тревоги.

По мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опасение вызывает тот факт, что, вероятно, не все из этих случаев связаны с поездками в государства, в которых оспа обезьян является эндемичной. "Помимо этого, многие случаи выявляются в клиниках, специализирующихся на инфекциях, передаваемых половым путем", – отметили в организации.

По состоянию на 20 мая, ВОЗ знает о 37 подтвержденных случаях заражения оспой обезьян. В стадии изучения находится еще 71, сообщили в организации.





Тарик Язаревич официальный представитель ВОЗ ВОЗ призывает страны следовать определению случаев и искать новые. Мы ожидаем, что их будет больше по мере расширения поиска.

По данным СМИ, на фоне вспышки заболеваемости оспы обезьян ВОЗ созывает экстренную встречу экспертной группы. Вместе с тем в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ не было выявлено случаев инфицирования. Однако ведомство усилило меры санитарно-карантинного контроля на российской границе. "Риск завоза инфекции оценивается как низкий", – считают в Роспотребнадзоре.

В России также оперативно создали автономную тест-систему для быстрого выявления потенциальных случаев оспы обезьян. Работу выполнил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Благодаря простоте выполнения анализа тест можно проводить во внелабораторных условиях. В надзорном ведомстве добавили, что тест доказал свою эффективность.



Симптомы и летальность

Вирусолог рассказал, как передается обезьянья оспа

До настоящего момента заболеваемость оспой обезьян периодически фиксировалась в некоторых районах Африки. Это вирусное заболевание, которое передается людям от животных при контакте с биологическими жидкостями, кровью, пораженной инфекцией кожей или слизистой последних. Другим фактором риска считается употребление мяса зараженных особей, которое не прошло достаточную термическую обработку.

Вместе с тем передача заболевания от человека к человеку также возможна. Это происходит на фоне тесного контакта с выделениями из дыхательных путей больного или повреждениями на его коже. Также заразиться можно от предметов, которыми он пользовался. Чаще всего передача болезни происходит воздушно-капельным путем.

В "Векторе" сообщили, что заболевание может проявляться такими симптомами, как лихорадка, увеличение лимфоузлов, головная и мышечные боли, сыпь, боли в спине, истощение, озноб.





из сообщения Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Инкубационный период обычно составляет от 6 до 16 дней, но может длиться и до 21.

По данным "Вектора", в некоторых случаях заражение оспой обезьян может приводить к тяжелому течению болезни. Летальность от нее составляет от 1% до 11%. При этом в Государственном научном центре добавили, что против вируса оспы обезьян действенна вакцина от натуральный оспы.

"Поскольку все поксвирусы дают очень хороший перекрестный иммунитет, вакцина, которой прививали людей против натуральной оспы, работала и в отношении оспы обезьян", – указали в "Векторе".

В Государственном научном центре также полагают, что риск завоза болезни на территорию России остается низким.



О пандемии речи не идет?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что миру не грозит пандемия оспы обезьян. "Ни о какой эпидемии речь не идет. При наличии качественной медицинской помощи и небольшом объеме вспышки новые случаи могут быть сведены к нулю", – считает эксперт.

Существует два вируса оспы обезьян – западноафриканский штамм с летальностью от 2 до 4% и штамм Конго с летальностью до 11%, отметил вирусолог. По его словам, эти цифры справедливы для африканских стран, однако в регионах с развитой медициной, таких как Европа и Северная Америка, летальность практически нулевая. К тому же в Великобритании обнаружили как раз наиболее слабый штамм из двух – западноафриканский, сообщил Крючков.





Николай Крючков иммунолог, кандидат медицинских наук Заразность оспы обезьян несопоставимо ниже, чем у коронавируса. Она даже ниже, чем у ОРВИ.

"Даже несмотря на то что вирус передается воздушно-капельным путем, его заразность остается крайне низкой. Для заражения, скорее всего, надо жить в одном помещении с заболевшим человеком. Например, в группе риска оказываются медики, ухаживающие за больными", – пояснил специалист.

Вероятность заразиться на улице оспой обезьян от случайного прохожего крайне маловероятна, добавил он. В свою очередь, врач-иммунолог Владимир Болибок предположил, что если инфекция доберется до России, то это будут единичные случаи.





Владимир Болибок врач-иммунолог У нас таких вспышек не было, чтобы обезьянья оспа распространялась в России. Но сейчас в связи с пандемией COVID-19 такая настороженность есть. Даже если произойдет занос инфекции в нашу страну, то это будут единичные случаи, такая локальная вспышка заболевания, которая будет достаточно быстро локализована. И на этом все закончится.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн также указал, что распространение инфекции достаточно быстро затухает, поскольку вирус оспы обезьян обладает низкой контагиозностью.

"К счастью, контагиозность этого вируса сравнительно слабая, и он обычно, когда человек заражается, от животного дальше может следовать до восьми пассажей от человека к человеку. А дальше вирус замирает и уже неспособен заражать, поэтому больших эпидемий не было никогда в странах", – подчеркнул он.

Тем не мене специалист не исключил вероятность летальных исходов, поскольку заболевание может быть тяжелым.

