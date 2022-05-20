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Общество

20 мая, 19:00

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Вирусолог сравнил заразность оспы обезьян и коронавируса

Оспа обезьян. Ждет ли мир новая пандемия
обществоза рубежом

Мир столкнулся со вспышкой нового вирусного заболевания, которое вызывает беспокойство. Случаи заражения оспой обезьян фиксируют в европейских странах, США и других государствах. В России завоз инфекции не зафиксировали, однако Роспотребнадзор усилил меры санитарно-карантинного контроля на границе. Разбираемся, сможет ли оспа обезьян проникнуть в РФ и ждет ли мир новая пандемия.

География новой вирусной вспышки

Фото: AP Photo/Matt Dunham

В начале мая о случае заражения оспой обезьян сообщили в агентстве по здравоохранению Великобритании (UKHSA). Вскоре инфицированных начали выявлять и в других странах. В частности, о заболевших официально сообщили в Италии, Швеции, Франции, Бельгии, США, Австралии, Канаде и ряде других стран. Некоторые из них вводят режим санитарной тревоги.

По мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опасение вызывает тот факт, что, вероятно, не все из этих случаев связаны с поездками в государства, в которых оспа обезьян является эндемичной. "Помимо этого, многие случаи выявляются в клиниках, специализирующихся на инфекциях, передаваемых половым путем", – отметили в организации.

По состоянию на 20 мая, ВОЗ знает о 37 подтвержденных случаях заражения оспой обезьян. В стадии изучения находится еще 71, сообщили в организации.

ВОЗ призывает страны следовать определению случаев и искать новые. Мы ожидаем, что их будет больше по мере расширения поиска.
Тарик Язаревич
официальный представитель ВОЗ

По данным СМИ, на фоне вспышки заболеваемости оспы обезьян ВОЗ созывает экстренную встречу экспертной группы. Вместе с тем в Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ не было выявлено случаев инфицирования. Однако ведомство усилило меры санитарно-карантинного контроля на российской границе. "Риск завоза инфекции оценивается как низкий", – считают в Роспотребнадзоре.

В России также оперативно создали автономную тест-систему для быстрого выявления потенциальных случаев оспы обезьян. Работу выполнил Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Благодаря простоте выполнения анализа тест можно проводить во внелабораторных условиях. В надзорном ведомстве добавили, что тест доказал свою эффективность.

Симптомы и летальность

Вирусолог рассказал, как передается обезьянья оспа

До настоящего момента заболеваемость оспой обезьян периодически фиксировалась в некоторых районах Африки. Это вирусное заболевание, которое передается людям от животных при контакте с биологическими жидкостями, кровью, пораженной инфекцией кожей или слизистой последних. Другим фактором риска считается употребление мяса зараженных особей, которое не прошло достаточную термическую обработку.

Вместе с тем передача заболевания от человека к человеку также возможна. Это происходит на фоне тесного контакта с выделениями из дыхательных путей больного или повреждениями на его коже. Также заразиться можно от предметов, которыми он пользовался. Чаще всего передача болезни происходит воздушно-капельным путем.

В "Векторе" сообщили, что заболевание может проявляться такими симптомами, как лихорадка, увеличение лимфоузлов, головная и мышечные боли, сыпь, боли в спине, истощение, озноб.

Инкубационный период обычно составляет от 6 до 16 дней, но может длиться и до 21.
из сообщения Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор"

По данным "Вектора", в некоторых случаях заражение оспой обезьян может приводить к тяжелому течению болезни. Летальность от нее составляет от 1% до 11%. При этом в Государственном научном центре добавили, что против вируса оспы обезьян действенна вакцина от натуральный оспы.

"Поскольку все поксвирусы дают очень хороший перекрестный иммунитет, вакцина, которой прививали людей против натуральной оспы, работала и в отношении оспы обезьян", – указали в "Векторе".

В Государственном научном центре также полагают, что риск завоза болезни на территорию России остается низким.

О пандемии речи не идет?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал Москве 24, что миру не грозит пандемия оспы обезьян. "Ни о какой эпидемии речь не идет. При наличии качественной медицинской помощи и небольшом объеме вспышки новые случаи могут быть сведены к нулю", – считает эксперт.

Существует два вируса оспы обезьян – западноафриканский штамм с летальностью от 2 до 4% и штамм Конго с летальностью до 11%, отметил вирусолог. По его словам, эти цифры справедливы для африканских стран, однако в регионах с развитой медициной, таких как Европа и Северная Америка, летальность практически нулевая. К тому же в Великобритании обнаружили как раз наиболее слабый штамм из двух – западноафриканский, сообщил Крючков.

Заразность оспы обезьян несопоставимо ниже, чем у коронавируса. Она даже ниже, чем у ОРВИ.
Николай Крючков
иммунолог, кандидат медицинских наук

"Даже несмотря на то что вирус передается воздушно-капельным путем, его заразность остается крайне низкой. Для заражения, скорее всего, надо жить в одном помещении с заболевшим человеком. Например, в группе риска оказываются медики, ухаживающие за больными", – пояснил специалист.

Вероятность заразиться на улице оспой обезьян от случайного прохожего крайне маловероятна, добавил он. В свою очередь, врач-иммунолог Владимир Болибок предположил, что если инфекция доберется до России, то это будут единичные случаи.

У нас таких вспышек не было, чтобы обезьянья оспа распространялась в России. Но сейчас в связи с пандемией COVID-19 такая настороженность есть. Даже если произойдет занос инфекции в нашу страну, то это будут единичные случаи, такая локальная вспышка заболевания, которая будет достаточно быстро локализована. И на этом все закончится.
Владимир Болибок
врач-иммунолог

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн также указал, что распространение инфекции достаточно быстро затухает, поскольку вирус оспы обезьян обладает низкой контагиозностью.

"К счастью, контагиозность этого вируса сравнительно слабая, и он обычно, когда человек заражается, от животного дальше может следовать до восьми пассажей от человека к человеку. А дальше вирус замирает и уже неспособен заражать, поэтому больших эпидемий не было никогда в странах", – подчеркнул он.

Тем не мене специалист не исключил вероятность летальных исходов, поскольку заболевание может быть тяжелым.

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Носатов Иван

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