В ВОЗ предрекли рост заболеваемости оспой обезьян летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Число случаев инфицирования оспой обезьян может вырасти летом в связи с проведением различных массовых мероприятий. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Мы приближаемся к летнему периоду в Европе, который сопровождается массовыми собраниями, фестивалями и вечеринками. Я обеспокоен тем, что распространение вируса может ускориться", – цитирует его "Интерфакс".

По словам Клюге, данный вид оспы выявлен у жителей уже как минимум восьми европейских государств.

Ранее во всем мире начали выявлять оспу обезьян у людей. Подобные случаи уже зафиксировали во Франции, в Швеции и Италии, в Австралии и Канаде. Все пациенты с диагностированной оспой обезьян в Великобритании были отправлены на карантин, в связи с чем риск дальнейшего распространения заболевания, как отмечали в ВОЗ, минимален.

В Роспотребнадзоре заявили, что риск завоза в Россию оспы обезьян остается крайне низким, для этого принимаются все необходимые меры. В ведомстве пояснили, что оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, симптомы которого схожи с натуральной оспой, но менее серьезны.

