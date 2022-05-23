Оппозиция заблокировала движение на станции метро в Ереване

Члены движения "Сопротивление" заблокировали движение на станции "Молодежное" в Ереване. Они требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Как сообщает местный телеканал "Еркир медиа", активисты не дают закрыться дверям поезда. Они скандируют антиправительственные лозунги, поют патриотические песни. Пока полицейские никого не задерживают.

Митинги проходят в Армении с ноября, после подписания Пашиняном соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Оппозиция считает это капитуляцией.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.