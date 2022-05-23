Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В понедельник, 23 мая, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит 14...16 градусов, по области – 12...17 градусов. Ветер северо-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при сухой, но прохладной погоде атмосферное давление будет пониженным, а содержание кислорода в пределах нормы.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что метеорологическое лето в Москве наступит одновременно с календарным. По его словам, погода в регионе 23 мая будет облачной, однако существенных осадков не ожидается. Кроме того, из-за северного ветра температурный фон будет на 6-7 градусов ниже климатической нормы, в ночное время температура составит от -1 до 4 градусов, днем – от 10 до 15 градусов тепла.

Синоптик добавил, что с 24 мая вероятность осадков возрастет. При этом утром вместе с дождем может пойти "символический" мокрый снег, а вечером температура воздуха не выше 5 градусов тепла, в дневное время она составит от 5 до 10 градусов.

