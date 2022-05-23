Пашинян, Алиев и Мишель договорились о начале работ комиссии по делимитации границы

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Европейского совета Шарль Мишель договорились о начале работы комиссии по вопросам делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается, на трехсторонней встрече в Брюсселе политики договорились о начале работы, направленной на открытие региональных коммуникаций, а также на начало работы комиссии по вопросам делимитации и безопасности армяно-азербайджанской границы.
Ранее в государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR сообщили, что Баку не планирует платить за российский газ в рублях. Как уточнили в компании, распространенная в СМИ информация, что Азербайджанская Республика будет оплачивать в рублях стоимость газа, импортируемого из России, не соответствует действительности.
До этого лидер Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения откажется от территориальных претензий к республике. Алиев подчеркнул, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к другим странам, но и свою территорию он пообещал никому не отдавать.
В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова содействовать заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном.
Ситуация в Нагорном Карабахе обострились с 27 сентября 2020 года. 9 ноября того же года было принято совместное заявление стран о прекращении огня, которое вступило в силу на следующий день.
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