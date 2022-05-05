В Кремле назвали митинги оппозиции в Армении внутренним делом Еревана

13:26
Фото: Photolure/ТАСС/Ваграм Багдасарян
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал оппозиционные митинги в Ереване.
"Это целиком и полностью внутреннее дело Армении", – приводит его слова ТАСС.
Песков добавил, что Армения является союзником и партнером России, а также выразил надежду, что в скором времени в Армении наступит период стабильности, который позволит реализовывать трехсторонние договоренности по Карабаху.
Ранее сообщалось, что в Ереване проходят шествия с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Его кортеж насмерть сбил беременную женщину. Как сообщили местные СМИ, водитель не стал останавливаться, но затем вернулся на место происшествия.
28-летняя пострадавшая скончалась в больнице, не приходя в сознание. В Следственном комитете Армении заявили, что виновник аварии арестован. Им оказался командир офицерского отряда сопровождения дорожной полиции.
Активисты перекрыли центральные улицы Еревана
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