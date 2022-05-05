В Кремле назвали митинги оппозиции в Армении внутренним делом Еревана

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал оппозиционные митинги в Ереване.

"Это целиком и полностью внутреннее дело Армении", – приводит его слова ТАСС.

Песков добавил, что Армения является союзником и партнером России, а также выразил надежду, что в скором времени в Армении наступит период стабильности, который позволит реализовывать трехсторонние договоренности по Карабаху.

Ранее сообщалось, что в Ереване проходят шествия с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Его кортеж насмерть сбил беременную женщину. Как сообщили местные СМИ, водитель не стал останавливаться, но затем вернулся на место происшествия.

28-летняя пострадавшая скончалась в больнице, не приходя в сознание. В Следственном комитете Армении заявили, что виновник аварии арестован. Им оказался командир офицерского отряда сопровождения дорожной полиции.