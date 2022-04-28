В Ереване проходят шествия с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Его кортеж насмерть сбил беременную женщину. Как сообщили местные СМИ, водитель даже не стал останавливаться. Но затем вернулся на место трагического происшествия.

28-летняя пострадавшая скончалась в больнице, не приходя в сознание. В Следственном комитете Армении сообщают, что виновник аварии уже арестован. Им оказался командир офицерского отряда сопровождения дорожной полиции.

Пашинян намерен организовать объективное расследование всех обстоятельств происшествия. Известно, что он уже связался с отцом погибшей.

Эммануэля Макрона закидали помидорами в ходе поездки по региону Иль-де-Франс. Французский лидер находился в центре большой толпы. Кто-то кинул в его сторону несколько помидоров. На кадрах видно, как быстро сработала его служба безопасности.

Макрона сразу же загородили и раскрыли перед ним зонтик. Второй тур президентских выборов состоялся во Франции 24 апреля. Конституционный совет утвердил переизбрание Макрона. Его новый срок начнется 14 мая.

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