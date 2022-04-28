Не менее трех человек погибли при пожаре в доме престарелых в Аргентине – СМИ

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По меньшей мере три человека погибли в результате пожара в доме престарелых в районе Вилья Уркиса в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает телеканал TN.

Уточняется, что погибли две пожилых женщины и мужчина. Еще пять человек пострадали. Их госпитализировали в ближайшие больницы.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Пушкино загорелся пансионат для престарелых. Пламя охватило 450 квадратных метров.

Из здания эвакуировали 20 человек, еще семерых спасли из пожара. По факту происшествия начала проверку региональная прокуратура.

До этого пожар произошел в пансионате "Золотой век" в Кемеровской области. В результате возгорания погибли четыре человека. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.