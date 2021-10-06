СК начал проверку по факту пожара в частном доме престарелых в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Следственный комитет организовал доследственную проверку после пожара в частном пансионате для престарелых в ТиНАО. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.

По данным ведомства, возгорание в доме престарелых, расположенном в поселении Сосенском, произошло на мансардном этаже. Оно было оперативно локализовано.

"Проводится доследственная проверка. В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза", – говорится в сообщении.

Пожар в деревне Летово произошел 6 октября. Спасателям сообщили, что из-под кровли двухэтажного здания дома престарелых шел дым.

Сотрудники МЧС выехали на место и оперативно ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 40 человек, никто не пострадал.

