СК начал проверку по факту пожара в частном доме престарелых в ТиНАО

06 октября, 19:54
Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"
Следственный комитет организовал доследственную проверку после пожара в частном пансионате для престарелых в ТиНАО. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК.
По данным ведомства, возгорание в доме престарелых, расположенном в поселении Сосенском, произошло на мансардном этаже. Оно было оперативно локализовано.
"Проводится доследственная проверка. В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза", – говорится в сообщении.
Пожар в деревне Летово произошел 6 октября. Спасателям сообщили, что из-под кровли двухэтажного здания дома престарелых шел дым.
Сотрудники МЧС выехали на место и оперативно ликвидировали возгорание на площади 80 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 40 человек, никто не пострадал.
Пожар произошел в частном доме престарелых в ТиНАО
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