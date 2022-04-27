Путин предостерег от попыток вмешаться в ситуацию на Украине со стороны

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Владимир Путин на заседании Совета законодателей заявил, что если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ будет молниеносным.

"Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будет молниеносным, быстрым", – сказал он.

Путин также добавил, что Россия в случае создания для нее угрозы использует в ответ средства, которых пока нет у ее оппонентов.

"А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. Все решения на этот счет у нас приняты", – подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом. Президент РФ подчеркнул, что многие жители Украины "оболванены нацистской националистической пропагандой". Путин отметил, что есть и те, кто сознательно пошел по пути бандеровцев.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

