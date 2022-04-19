Пашинян назвал свой визит в Москву показателем высокого уровня отношений с РФ

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал свой визит в Москву показателем высокого уровня отношений между двумя станами. Он поблагодарил Владимира Путина за приглашение посетить страну.

"Как вы уже сказали, этот визит имеет не только практическое, но и символическое значение, потому что приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами", – цитирует Пашиняна РИА Новости.

Премьер-министр Армении выразил надежду, что после визита отношения с Россией будут более эффективными.

Владимир Путин принял Пашиняна в резиденции Ново-Огарево 19 апреля. Политики обсудили за круглым столом вопросы развития стратегического партнерства и союзничества двух стран.