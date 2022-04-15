Армения начала осуществлять платежи за российский газ в рублях

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Армения перешла на оплату российского газа в рублях. Об этом рассказал министр экономики республики Ваган Керобян.

"Нужно двигаться к национальным валютам. С российской стороны есть продвижение в этом направлении. <...> Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу", – сказал он в интервью РБК.

В свою очередь, официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов подтвердил изданию, что контракт российской энергетической компании на поставку газа в Армению уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, эта возможность используется.

Ранее директор первого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Евдокимов рассказал, что государства Евразийского экономического союза, куда в том числе входит Армения, стараются уйти от доллара во взаиморасчетах. По словам дипломата, более 70% операций проводились в нацвалютах еще до введения Западом последних санкций в отношении России.

23 марта Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран. Для иностранных покупателей будут открыты специальные рублевые счета в Газпромбанке.

Накануне на совещании по ситуации в нефтегазовом секторе президент РФ сообщил, что партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов. Российский лидер пояснил, что сейчас отсутствует разумная замена газу РФ в Европе.

