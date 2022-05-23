В ВОЗ заявили об отсутствии данных о возможных мутациях оспы обезьян

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Руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис заявила, что организация не имеет доказательств мутации оспы обезьян.

"Мы можем сказать, что это ДНК-вирус, это один из самых крупных, если не самый крупный из известных, вирусов. Частота мутаций у него намного ниже, чем у РНК-вирусов, это очень стабильный вирус", – приводит слова Льюис РИА Новости.

Она отметила, что сейчас ученые собирают данные, которые позволят ответить на вопрос о мутациях.

Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. Подобные случаи уже зафиксировали во Франции, в Швеции, Италии, Австралии, Канаде, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Испании. Заболевшие были отправлены на карантин для снижения распространения вируса.

Тем временем в Роспотребнадзоре заявили, что Россия обладает значительной иммунной прослойкой для предотвращения распространения оспы обезьян за счет проводившейся ранее вакцинации от натуральной оспы. По состоянию на 23 мая в РФ не было выявлено ни одного случая заболевания.

