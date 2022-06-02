Депутат связала появление оспы обезьян с информацией о биолабораториях США

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Одновременное появление оспы обезьян в разных странах мира вызывает вопросы на фоне данных об американских биолабораториях и требует анализа специалистов. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

"На себя обращают внимание следующие факты. Первое – это единовременное появление в разных странах оспы. <...> Появление в разных регионах мира гепатита, которым заболевают дети", – цитирует ее пресс-служба нижней палаты парламента РФ.

Она обратила внимание на тот факт, что эти довольно редкие заболевания возникли одновременно в ряде стран на фоне информации о секретной военно-биологической исследовательской деятельности США по всему миру.

Также депутат добавила, что российская сторона неоднократно предлагала Вашингтону отказаться от хранения музейных штаммов, напомнив, что оспу ценой больших усилий удалось победить еще 40 лет назад.

В конце мая начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что в ходе спецоперации на Украине российские военные обнаружили в американских биолабораториях материалы инструкторов из США, по которым местных специалистов обучали реагированию на вспышки оспы.

Он также напомнил, что с 2003 года в США от натуральной оспы обязаны прививаться военные, дипломаты и медработники. По его утверждению, все это свидетельствует о том, что Вашингтон рассматривает применение оспы в боевых целях.

Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заболевания уже зафиксировали в 30 странах, включая Францию, Швецию, Италию, Австралию, Канаду, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Испанию, США, Словению и Чехию.

