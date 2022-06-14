Прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация" открыт в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Департамент культурного наследия Москвы открыл прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Эксперты определят лучшие объекты реставрации и отдельно отметят специалистов – тех, кто помогает сохранять памятники архитектуры. В прошлом году награды получили Дом культуры "ГЭС-2", павильон "Металлургия" на ВДНХ и другие", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

По ее словам, конкурс состоится в 12-й раз, более 800 человек и организаций стали участниками конкурса за все время его проведения, лауреатами стали свыше 400.

Уточняется, что заявки на участие можно отправить до 30 сентября, в нем смогут поучаствовать архитекторы, мастерские, собственники и арендаторы городских объектов культурного наследия, а также инженерные и производственные организации. Основным условием обозначено окончание реставрации объектов в 2021–2022 годах.

Конкурс предусматривает следующие номинации:



"за высокое качество ремонтно-реставрационных работ";

"за научно-исследовательскую работу и/или научно-методическое руководство";

"за лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию";

"за лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ".

Кроме того, жители Москвы в проекте "Активный гражданин" выберут лучший объект реставрации. Сохранится и специальная награда для лучших молодых реставраторов. А на церемонии награждения в декабре также отметят победителей молодежного форума "Наследие", который состоится осенью.

В свою очередь руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов назвал "Московскую реставрацию" возможностью привлечь внимание к теме культурного наследия.

Ранее Сергей Собянин заявил, что программа реставрации объектов культурного наследия в столице сохранится в полном объеме.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, с 2011 года в столице отреставрированы 1 820 объектов культурного наследия, доля находящихся в неудовлетворительном состоянии московских памятников снизилась с 39% в 2010 году до 4,5 в 2021-м.

