Прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация" открыт в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Департамент культурного наследия Москвы открыл прием заявок на участие в конкурсе "Московская реставрация", сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Эксперты определят лучшие объекты реставрации и отдельно отметят специалистов – тех, кто помогает сохранять памятники архитектуры. В прошлом году награды получили Дом культуры "ГЭС-2", павильон "Металлургия" на ВДНХ и другие", – приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
По ее словам, конкурс состоится в 12-й раз, более 800 человек и организаций стали участниками конкурса за все время его проведения, лауреатами стали свыше 400.
Уточняется, что заявки на участие можно отправить до 30 сентября, в нем смогут поучаствовать архитекторы, мастерские, собственники и арендаторы городских объектов культурного наследия, а также инженерные и производственные организации. Основным условием обозначено окончание реставрации объектов в 2021–2022 годах.
Конкурс предусматривает следующие номинации:
В свою очередь руководитель Департамента культурного наследия Алексей Емельянов назвал "Московскую реставрацию" возможностью привлечь внимание к теме культурного наследия.
Ранее Сергей Собянин заявил, что программа реставрации объектов культурного наследия в столице сохранится в полном объеме.
По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, с 2011 года в столице отреставрированы 1 820 объектов культурного наследия, доля находящихся в неудовлетворительном состоянии московских памятников снизилась с 39% в 2010 году до 4,5 в 2021-м.
В 2022 году начнется реставрация мемориального комплекса "Покорителям космоса" на ВДНХ
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