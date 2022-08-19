Бык сбежал из грузовика на автостраде в Перу и ранил двух человек – СМИ

Бык сбежал из перевозившего его грузовика на автостраде в Перу и ранил двух человек, сообщает газета El Comercio.

По информации издания, животное сильно напугало жителей Лурина. В социальных сетях очевидцы опубликовали видеозаписи, на которых бык нападает на людей, припаркованные автомобили и торговые точки.

"Затем, выезжая обратно на трассу, он протаранил двух полицейских на мотоцикле, которые пытались его остановить", – говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, пострадавшими оказались супруги, которые торговали едой недалеко от автострады. Их доставили в больницу.

Отмечается, что быка поймали. Ответственность за причиненный ущерб взяла на себя компания, которая занималась перевозкой животного.

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