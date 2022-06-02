Мужчина подрался с кенгуру в Австралии

В Австралии мужчина подрался с кенгуру, который напал на его собаку. Схватка с двухметровым животным произошла в штате Новый Южный Уэльс во дворе дома.

На кадрах видно, что животное не собиралось покидать место, даже не обращало внимания на удары палкой.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.