Вирусолог заявил, что вирус оспы обезьян не имеет особых свойств

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Вспышка заболеваемости оспой обезьян в разных странах имела один источник происхождения. Этот вариант вируса менее патогенный, поэтому заболевание протекает благополучно и доброкачественно. Об этом сообщил ТАСС руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов.

"Скорее всего, наиболее значительный выход вируса за пределы Африки, который произошел с момента начала его изучения, все-таки больше связан не с тем, что он как-то страшно поменялся, а с тем, что он попал в не самую обычную группу пациентов", – сказал Семенов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне оценивается как умеренный. Эксперты отметили, что случаи заражения регистрируются в основном среди мужчин, практикующих однополый секс. Также подчеркивается, что внезапное появление и широкий географический охват свидетельствуют о том, что передача от человека к человеку уже происходит.

В свою очередь, эксперт Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, что эпидемия оспы обезьян в России невозможна, поскольку существует категория граждан, уже привитых от натуральной оспы. Кроме того, для предупреждения завоза заболевания есть разработанная "Вектором" тест-система.

Оспу обезьян начали выявлять у людей во всем мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), случаи заболевания уже зафиксировали в 19 странах, включая Францию, Швецию, Италию, Австралию, Канаду, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Испанию, США, Словению и Чехию.

