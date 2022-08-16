Минпромторг может продлить сроки СПИК в автопроме до конца 2033 года

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Минпромторг подготовил законопроект о продлении действия специнвестконтракта (СПИК) в автомобильной промышленности, передает ТАСС.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина Минпромторг России подготовил законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон о промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных контрактов", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Согласно документу, действие специнвестконтракта будет продлено на период до 31 декабря 2033 года.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести льготы для родителей в многодетных семьях и ветеранов боевых действий на ввоз авто из-за границы. Такой документ планируется рассмотреть в Госдуме.