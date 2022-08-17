На фестивале "Русское поле" приготовят две тонны каши

Две тонны каши по старинному рецепту приготовят на фестивале "Русское поле". Он пройдет 27 августа в музее-заповеднике "Коломенское".

Для приготовления этого блюда в Москву привезут специальную огромную кастрюлю из Турции. Ее объем – 4,5 тысячи литров. Организаторы говорят, что возможно даже установят новый рекорд.

Помимо каши, на фестивале можно будет попробовать деликатесы из разных уголков страны. Кроме угощений, гостей праздника ждет большая развлекательная программа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.