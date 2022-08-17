В 2022 году коммунальный флот собрал более 470 тонн мусора в акваториях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичный коммунальный флот в 2022 году собрал более 470 тонн мусора с поверхности Москвы-реки и Яузы, сообщил журналистам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"С открытием навигации специализированные суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна в местах водовыпусков. В этом году уже собрали более 470 тонн плавающего мусора", – сказал он.
По словам Бирюкова, с начала года специалисты провели очистку дна 33 московских причалов, в том числе 17 на Северном речном вокзале. В очистительных работах используются специальные суда-мусоросборщики, причем в зонах с небольшими глубинами задействуют маломерные суда. Донные наносы грунта и песка ликвидируются с помощью плавкранов и буксировочных шаланд.
"Основные усилия по сбору мусора сосредоточены на акватории в верховьях Москвы-реки, это позволяет обеспечить чистоту основного русла ниже по течению. Коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 сантиметров льда", – пояснил Бирюков.
Он добавил, что очистка столичных акваторий необходима для исключения риска повреждения теплоходов крупным бытовым мусором и металлоломом, скапливающимся на дне.
Ранее специалисты Мосводостока устранили загрязнение на участке Москвы-реки в районе Крымского моста. Сообщалось, что специалисты обработали поверхность воды специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения. В работах были задействованы четыре судна коммунального флота Мосводостока.
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