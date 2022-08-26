Синоптик рассказал, когда смог и запах гари уйдут из Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Смог и запах гари от рязанских лесных пожаров, наблюдающиеся в Московском регионе, могут уйти в понедельник, 29 августа, из-за смены направления ветра, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Об этом сообщает РИА Новости.
"Уже с понедельника можно рассчитывать на то, что ветер станет противоположным <...> северо-западным, и дым от этих пожаров в Рязанской области, если они к тому времени еще останутся, будет сносить в противоположную сторону от Москвы", – сказал специалист.
Тем не менее, по словам Синенкова, в ближайшие дни в столице будет сохраняться юго-восточный ветер, из-за чего в регионе по-прежнему будет отмечаться риск появления смога.
В Мосэкомониторинге, в свою очередь, горожан предупредили о неблагоприятных погодных условиях для рассеивания загрязняющих веществ с вечера 26 августа.
"По прогнозу метеорологов, с 18:00 26 августа 2022 года и до 11:00 27 августа 2022 года <...> ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе", – сообщается в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды предостерег предприятия Москвы о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства.
Ранее сообщалось, что силы МЧС полностью ликвидировали верховые лесные пожары в Рязанской области. В настоящий момент, по данным ведомства, в Рязанской области действуют семь очагов возгорания, три из них локализованы на площади 150 гектаров.
Спасатели продолжают бороться с огнем протяженностью 11 километров на севере региона.
В Москве увеличится концентрация загрязняющих веществ до 26 августа
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: