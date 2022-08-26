Синоптик рассказал, когда смог и запах гари уйдут из Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Смог и запах гари от рязанских лесных пожаров, наблюдающиеся в Московском регионе, могут уйти в понедельник, 29 августа, из-за смены направления ветра, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Уже с понедельника можно рассчитывать на то, что ветер станет противоположным <...> северо-западным, и дым от этих пожаров в Рязанской области, если они к тому времени еще останутся, будет сносить в противоположную сторону от Москвы", – сказал специалист.

Тем не менее, по словам Синенкова, в ближайшие дни в столице будет сохраняться юго-восточный ветер, из-за чего в регионе по-прежнему будет отмечаться риск появления смога.

В Мосэкомониторинге, в свою очередь, горожан предупредили о неблагоприятных погодных условиях для рассеивания загрязняющих веществ с вечера 26 августа.

"По прогнозу метеорологов, с 18:00 26 августа 2022 года и до 11:00 27 августа 2022 года <...> ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе", – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды предостерег предприятия Москвы о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства.

Ранее сообщалось, что силы МЧС полностью ликвидировали верховые лесные пожары в Рязанской области. В настоящий момент, по данным ведомства, в Рязанской области действуют семь очагов возгорания, три из них локализованы на площади 150 гектаров.

Спасатели продолжают бороться с огнем протяженностью 11 километров на севере региона.

