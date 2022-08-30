В Небраске местный житель отметил 60-летие сплавом по реке Миссури на тыкве

В Небраске местный житель с фантазией подошел к празднованию своего 60-летия. Он решил отметить это событие сплавом по реке Миссури на 400-килограммовой тыкве. На помощь позвал семью и друзей. И вот тыква превратилась в лодку под названием Берта.

В итоге мужчина проплыл в ней 60 километров за 11 часов. И теперь может стать новым рекордсменом книги Гиннесса.